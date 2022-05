Πόλεμος στην Ουκρανία: Nέοι βομβαρδισμοί στο Αζοφστάλ μετά την απομάκρυνση αμάχων

Το υπόγειο δίκτυο των υπόγειων τούνελ που διαθέτουν οι αναφερόμενες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, προσφέρει καταφύγιο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Women and children arrive in Bezimenne, a village which is under the control of Moscow-backed separatists in eastern Ukraine.

About 100 civilians have been evacuated from the besieged Azovstal steel plant so far, said Ukraine's President Zelenskiy https://t.co/TzZA0QLQ94pic.twitter.com/odqiHVKG4K