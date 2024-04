Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο - Τουλάχιστον 10 πλήγματα σε υποδομές - BINTEO

«Οι δυνάμεις κατοχής προχώρησαν σε τουλάχιστον 10 επιδρομές εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρειά της», ανέφερε ο Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram.

«Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν ΄θύματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ στην ίδια πλατφόρμα, ο ρωσικός στρατός έπληξε την πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ουκρανία με «πυραύλους».

A cloud of black smoke rising over the Ukrainian city of Kharkiv following Russian strikes with ballistic missiles this early morning.

According to the head of Kharkiv regional administration Oleh Syniehubov, at least 10 Russian strikes hit the critical infrastructure of the… pic.twitter.com/Ow8hQma4eH