Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Σολτς ζήτησε από τον Πούτιν κατάπαυση του πυρός – Επικοινωνία Μακρόν με τον Ρώσο πρόεδρο – Όλες οι εξελίξεις – LIVE εικόνα

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι ο Πούτιν «σημείωσε ότι το καθεστώς του Κιέβου αναζητεί με κάθε δυνατό μέσο να καθυστερήσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, κάνοντας ολοένα και λιγότερο ρεαλιστικές προτάσεις».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η συνομιλία των δύο ανδρών ήταν «σκληρή».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο Πούτιν θα συνομιλήσει επίσης με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν σήμερα, γύρω στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

??One killed, 4 injured as fire breaks out after shelling of a residential building in Kyiv.

The fire has been extinguished, according to the State Emergency Service. The 5-story building in Podil district was hit on the morning of March 18.

Photo: State Emergency Service. pic.twitter.com/gR9nITPaQf