Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες δεν πωλούν εισιτήρια σε άνδρες από 18 έως 65 ετών

Αξίζει να τονιστεί ότι οι πτήσεις από τη Μόσχα προς Γεωργία, Τουρκία και Αρμενία, που δεν απαιτούν την κατοχή βίζας για τους Ρώσους, κατέστησαν αδύνατες αμέσως μετά το διάγγελμα του Πούτιν. Επίσης 12 απευθείας πτήσεις από την ρωσική πρωτεύουσα σε Αρμπαϊτζάν, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργιστάν δεν εμφανίζονται καν στη σχετική ιστοσελίδα.

