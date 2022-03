Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι έχουν περικυκλώσει το Κίεβο- Με τα όπλα στα χέρια οι Ουκρανοί στρατιώτες -LIVE εικόνα

Στο μεταξύ οι βομβαρδισμοί στα περίχωρα συνεχίζονται, με τα πυρά να ηχούν το βράδυ της Τετάρτης, στην πόλη Ζιτομίρ, στη βορειοδυτική Ουκρανία.

Παράλληλα, η Ουκρανία απομάκρυνε σήμερα περισσότερους από 40.000 ανθρώπους, αλλά πασχίζει να απομακρύνει αμάχους από εμπόλεμες ζώνες γύρω από τις πόλεις Κίεβο, Χάρκιβ και Μαριούπολη, δήλωσε ένας από τους διαπραγματευτές στις συνομιλίες για τη Ρωσία, ο Ντέιβιντ Αραχαμία.

«Πάνω από 40.000 γυναίκες και παιδιά απομακρύνθηκαν από όλη την Ουκρανία σε μια μέρα. Προσπαθήσαμε να απομακρύνθουμε 100.000, αλλά δεν τα καταφέρουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#Kharkiv , Northern Saltovka. This is how, according to Putin, the “special operation” for “denazification” is going on. pic.twitter.com/cD22Ordc9F

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι βομβαρδίζει περιοχές αμάχων και ότι εμποδίζει την απομάκρυνση των αμάχων. Η Ρωσία από την πλευρά της κατηγορεί την Ουκρανία.

Το SMS που έλαβαν οι κάτοικοι του Κιέβου

Την ίδια ώρα, ένα μήνυμα έλαβαν στα κινητά τους οι πολίτες του Κιέβου. Σύμφωνα με το Open, το SMS έδινε οδηγίες για απομάκρυνση από τα σπίτια τους και εκκένωση, με μια αποσκευή με λίγα ρούχα και τρόφιμα, ενώ έδινε οδηγίες και για τα παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, το SMS έγραφε μεταξύ άλλων: «Ετοιμάστε μία αποσκευή με ελάχιστα ρούχα και τρόφιμα. Να έχετε ταυτότητα ή διαβατήριο. Ετοιμάστε τα παιδιά σας έτσι ώστε το καθένα να έχει ένα χαρτί με όνομα, επίθετο και τηλεφωνικό αριθμό εκτάκτου ανάγκης. Να είστε προσεκτικοί και μην προσεγγίζετε πόρτες και παράθυρα. Αν ακούσετε κρότους να αναζητήσετε προστασία σε κάποιο καταφύγιο».

Ζελένσκι: Ναι στον συμβιβασμό, αλλά όχι στην προδοσία

Διάθεση για έναν συμβιβασμό με τη Ρωσία δήλωσε ότι έχει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος αν και το Κίεβο βρίσκεται υπό πολιορκία, έδωσε συνέντευξη στη Bild, τονίζοντας ότι ο πρώτος στόχος μίας πιθανής διαπραγμάτευσης σε υψηλό επίπεδο «είναι να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Volodymyr Zelenskyy, in an interview with Bild, said that the conflict can only be resolved through direct dialogue with #Russian President Putin on the basis of mutual compromise. pic.twitter.com/TUhf15UOB6

Οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται κοντά στο Χάρκοβο

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις εμφανίστηκαν να ανασυντάσσονται κοντά στην ανατολική πόλη Χαρκίβ (Χάρκοβο), δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ίχορ Τέρεχοφ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ τεταμένη».

Μιλώντας σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ο Τέρεχοφ είπε ότι οι βομβαρδισμοί της πόλης είναι σε εξέλιξη.

The moment of an MLRS strike in Mikolaiv. https://t.co/stgTPpZupc pic.twitter.com/rkcHUc9UNR

Σοκάρουν οι δορυφορικές εικόνες πριν και μετά τους βομβαρδισμούς στη Μαριούπολη

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν σήμερα το πρωί κατέγραψαν εκτεταμένες ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές μέσα και γύρω από την πολιορκημένη Μαριούπολη της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέγραψε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, πολυκατοικίες, παντοπωλεία και εμπορικά κέντρα. Οι εικόνες συλλέχθηκαν πριν από έναν αναφερόμενο βομβαρδισμό ενός νοσοκομείου παίδων στην πόλη, τόνισε η Maxar.

Το Reuters δεν μπόρεσε ανεξάρτητα να επαληθεύσει τι φαίνεται στις εικόνες.

In these before and after #satellite images of #Mariupol , #Ukraine you can see destruction of homes and building. The latest imagery is from 10:16 a.m. local time on March 9, 2022. (Location: 47.099, 37.662) pic.twitter.com/J9eXaPg7gl

Εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου από τον βομβαρδισμό

Watch this,world. Watch pregnant Ukrainian women with their faces covered in blood. Watch facilities for newborn babies destroyed. Watch dead bodies buried in a mass grave because of incessant bombardment of Mariupol. You enabled Putin for years,and it's the result

Βρετανία: «Η Ρωσία παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε θερμοβαρικές βόμβες»

Από την πλευρά της, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι κάνει χρήση του οπλικού συστήματος TOS-1A στην Ουκρανία, σύστημα που χρησιμοποιεί θερμοβαρικούς πυραύλους.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τη χρήση του οπλικού συστήματος TOS-1A στην Ουκρανία», ανέφερε στο Twitter. «Το TOS-1A χρησιμοποιεί θερμοβαρικούς πυραύλους, επιφέροντας εμπρηστικά και εκρηκτικά αποτελέσματα».

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

???? #StandWithUkraine???? pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD