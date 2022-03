Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι έχουν συλλάβει 400 ομήρους γιατρούς και ασθενείς σε νοσοκομείο της Μαριούπολης

«Οι Ρώσοι εισβολείς πήραν ομήρους, γιατρούς και ασθενείς. Ένας από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου κατάφερε να διαφύγει και μας μετέφερε τα νέα», είπε ο Κιριλένκο.

«Είναι αδύνατο να βγεις από το νοσοκομείο. Ακούγονται πυροβολισμοί, οι όμηροι κάθονται στο υπόγειο. Τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο εδώ και δύο μέρες. Πολυώροφα κτίρια καίγονται γύρω μας… Οι Ρώσοι οδήγησαν 400 άτομα από γειτονικά σπίτια στο νοσοκομείο μας. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω», ανέφερε ένας εργαζόμενος.

BREAKING: Health workers, patients held #hostage in #Mariupol #hospital by Russian soldiers, according to @MediaInitiativ1 https://t.co/Ht43ZqPWMN pic.twitter.com/YrZekk0CR4

Η εν λόγω είδηση, μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται κυρίως από ουκρανικά ΜΜΕ.

??Donetsk Oblast Governor: Russia takes patients, medical staff hostage in Mariupol.

Governor Pavlo Kyrylenko says Russian troops entered a hospital on the outskirts of Mariupol.

“Russians drove 400 people from neighbouring houses to the hospital and they can’t leave,” he said.