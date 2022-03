Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια - ΒΙΝΤΕΟ - LIVE εικόνα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν στο πυρηνικό εργοστάσιο τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτίριό του. Η φωτιά κατασβέστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και «εξουδετερώθηκε στις 06:20», διευκρίνισε η ουκρανική υπηρεσία μέσω Facebook.

Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, στην κεντρική Ουκρανία, χτυπήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του ρωσικού στρατού, που προκάλεσε πυρκαγιά, πάντως η ασφάλεια της εγκατάστασης είναι «εγγυημένη», σύμφωνα με το Κίεβο, που κατηγόρησε τη Μόσχα για «πυρηνική τρομοκρατία».

“I ask you to come to your senses, immediately stop firing at the Zaporizhzhia nuclear power plant.”

