Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις - Τέταρτος γύρος συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Το επιτελείο κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές, κάτι που αντίκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως σημείωσε.

Στην περιφέρεια Λουγκάνσκ (ανατολικά), οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην προέλαση προς το Σεβεροντονιέτσκ. Στις πόλεις Τοπόλσκε και Σπακίβκα, στην περιφέρεια της Χαρκίβ, υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν, πάντα σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Βρετανικό υπ. Άμυνας: Οι Ρώσοι έκαναν αμφίβια απόβαση σε ακτή της Αζοφικής

Οι Ρώσοι προχώρησαν σε αμφίβια απόβαση στην περιοχή της Αζοφικής θάλασσας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την ακτή της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας, απομονώνοντας ουσιαστικά τη χώρα από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο».

The #British Defense Ministry said that #Russian troops blockaded #Ukraine's #BlackSea coast, cutting off the country from international maritime trade. pic.twitter.com/CKDCnQHUzF