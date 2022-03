Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα - Ο Ζελένσκι καταγγέλλει έγκλημα πολέμου στο Χάρκοβο - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων με ρουκέτες εναντίον του κέντρου της Χαρκίβ, δήλωσε ο Αντόν Χεραστσένκο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Τα ερείπια καθαρίζονται και θα υπάρξουν και άλλα θύματα και τραυματίες", πρόσθεσε Οι επιθέσεις του πυροβολικού της Ρωσίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, την Χαρκίβ (Χάρκοβο), συνιστά κρατική τρομοκρατία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να την αναγνωρίσει ως τέτοια.

?? State Emergency Service: 6 people injured in central Kharkiv rocket strike, including one child. The missile strike hit Kharkiv’s Freedom Square the morning of March 1, damaging the Kharkiv Oblast administration building. Video: State Emergency Service pic.twitter.com/r7NePb4h5V — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

"Η τρομοκρατία έχει στόχο να μας λυγίσει, να λυγίσει την αντίστασή μας", δηλώνει σε βίντεο με διάγγελμά του, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο περιγράφει το Κίεβο και την Χαρκίβ ως τους κύριους στόχους της Ρωσίας.

Είναι "έγκλημα πολέμου", υπογράμμισε αναφερόμενος στον βομβαρδισμό της Χαρκίβ από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Ρωσία βομβαρδίζει σκοπίμως πόλεις, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και υποδομές αμάχων για να σπείρει τον πανικό μεταξύ των Ουκρανών, κατήγγειλε σήμερα σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

"Έπεσε το πέπλο. Η Ρωσία βομβαρδίζει κέντρα πόλεων, εξαπολύει απευθείας πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα του πυροβολικού σε κατοικημένες περιοχές και διοικητικά κέντρα", σημείωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Emotional reaction of a resident of #Kharkov to the destruction in the city. Putin and his "Russian world" are cursed with the most terrible words. pic.twitter.com/nbsxa8iIh8 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

"Ο σκοπός της Ρωσίας είναι σαφής --μαζικός πανικός, απώλειες αμάχων και κατεστραμμένες υποδομές. Η Ουκρανία πολεμάει έντιμα", υπογράμμισε.

Η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειές της στην Ουκρανία "ειδική επιχείρηση", η οποία, όπως δηλώνει, δεν αποσκοπεί στην κατάληψη εδάφους, αλλά στην καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του νότιου γείτονά της και την σύλληψη αυτών που θεωρεί επικίνδυνους εθνικιστές.

Λίγο νωρίτερα και ο επικεφαλής της περιοχής της Χαρκίβ (Χάρκοβο), που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, είχε δηλώσει ότι ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει το κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και του περιφερειακού διοικητικού κτιρίου.

"Οι επιθέσεις αυτού του είδους συνιστούν γενοκτονία του ουκρανικού λαού, έγκλημα πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού!", κατήγγειλε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, διευκρινίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν GRAD και πυραύλους κρουζ στην Χαρκίβ.

"Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να χρησιμοποιούν βαρειά όπλα κατά του άμαχου πληθυσμού", ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram.

Ο αξιωματούχος, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος, ανέφερε παράλληλα σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να γνωρίζουν οι αρχές σχετικά με τον αριθμό των απωλειών.

"Σήμερα ο εχθρός μας άρχισε με ύπουλο τρόπο να βομβαρδίζει το κέντρο της Χαρκίβ και κατοικημένες συνοικίες", σημειώνει στο βίντεο.

Ο Σινεγκούμποφ κοινοποίησε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο φαίνεται το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης της Χαρκίβ να πλήττεται από πύραυλο που εκρήγνυται. Το Reuters επαλήθευσε τη γνησιότητα του βίντεο αυτού.

Η άμυνα της πόλης αντέχει, τόνισε εξάλλου ο ίδιος.

Η Χαρκίβ, η πόλη αυτή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και της οποίας μεγάλο μέρος από τους περίπου 1,4 εκατομμύριο κατοίκους της είναι ρωσόφωνο, βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από την Πέμπτη που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

70 Ukrainian soldiers were killed in Okhtyrka, Sumy region, due to military unit shelling. Earlier that day, occupants hit an oil depot in Okhtyrka with a vacuum bomb known as the most deadly non-nuclear bomb. The use of thermobaric weapons violates the Geneva Conventions. pic.twitter.com/K5H9Cx5cXY — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 1, 2022

Την ίδια ώρα στην Οχτίρκα, πόλη στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, τουλάχιστον 70 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Ο ουκρανικός στρατός με τον οποίο επικοινώνησε το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτόν.

"Χθες, το πυροβολικό του εχθρού έπληξε την στρατιωτική μονάδα. Εξακολουθούμε να βρίσκουμε πτώματα στα ερείπια", δήλωσε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ντμίτρο Ζιβίτσκι.

Υπάρχουν επίσης "πολλά πτώματα Ρώσων στην πόλη", έγραψε.

Αυτός δημοσιοποίησε εικόνες κτιρίων που έχουν καεί και φωτογραφίες από μέλη σωστικών συνεργείων που ψάχνουν στα ερείπια.

Η Μόσχα δηλώνει ότι δεν βάζει στο στόχαστρο ζώνες αμάχων, ενώ κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται.

Στο μεταξύ άλλος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, ο Ολέκσι Αρεστόβιτς, δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να πολιορκήσουν το Κίεβο και την Χαρκίβ.

Σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικά δίκτυα, ο Αρεστόβιτς υπογράμμισε ότι στη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο, η Χαρκίβ και η Μαριούπολη, η οποία βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, δέχονταν πυρά του ρωσικού πυροβολικού, ενώ η ουκρανική πλευρά κατέρριψε ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ωστόσο η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, σημείωσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP