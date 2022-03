Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα – Συνεχής βομβαρδισμός της Μαριούπολης - Ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα

"Βάρβαρες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στη Χαρκίβ (Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει εγκλήματα περισσότερα εγκλήματα πολέμου από την οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες", κατήγγειλε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ", έγραψε.

The missile strike hit Kharkiv’s Freedom Square the morning of March 1, damaging the Kharkiv Oblast administration building.

?? State Emergency Service: 6 people injured in central Kharkiv rocket strike, including one child.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της Χαρκίβ, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πόλης, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης.

In #Kharkiv , the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure.

Συνεχής βομβαρδισμός της Μαριούπολης: Νεκροί άμαχοι - Μπλακ άουτ στην πόλη

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η πόλη αυτή στο νότιο τμήμα της χώρας που βρέχεται από την Αζοφική θάλασσα είναι στόχος συνεχών βομβαρδισμών, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν σκοτωθεί άμαχοι και έχουν πληγεί υποδομές, καθώς η Ρωσία συνεχίζει για έκτη ημέρα την εισβολή στη χώρα.

"Κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται επί πέντε ημέρες. Μας χτυπούν με το πυροβολικό, μας βομβαρδίζουν με πυραύλους GRAD, μας πλήττουν με τις αεροπορικές τους δυνάμεις", δήλωσε ο Βαντίμ Μποϊσένκο μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

"Έχουν υποστεί ζημιές πολιτικές υποδομές-- σχολεία, σπίτια. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Γυναίκες, παιδιά έχουν σκοτωθεί", πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, επεσήμανε στοπ Facebook ότι στη Μαριούπολη υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης σήμερα έπειτα από έναν βομβαρδισμό.

"Η Μαριούπολη και η Βολνοβάχα είναι δικές μας! Οι δυο πόλεις υφίστανται την πίεση του εχθρού, αλλά ανθίστανται. Στη Μαριούπολη (...) η πόλη είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα", πρόσθεσε.

Οι δύο αυτές πόλεις βρίσκονται στον δρόμο των ρωσικών δυνάμεων που εισβάλλουν στην Ουκρανία μέσω της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Ο ρωσικός στρατός έφθασε προ των πυλών της ουκρανικής πόλης της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, βόρεια της Κριμαίας, δήλωσε ο δήμαρχός της τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Στις εισόδους της Χερσώνας, ο ρωσικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε μέσω Facebook ο Ιγκόρ Κολιχάγεφ, ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας ότι «η Χερσώνα είναι και θα παραμείνει ουκρανική (...) η Χερσώνα αντιστέκεται!».

«Βρίσκομαι στο γραφείο μου για να συντονίσω τις δημοτικές υπηρεσίες ώστε να ξυπνήσετε σε μια πόλη σχετικά ειρηνική», πρόσθεσε, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν «ήρεμοι και προσεκτικοί» και να μη βγουν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city.

«Μην κάνετε επιθετικά διαπραγματεύσεις με κανέναν και μην προκαλείτε συγκρούσεις με αντιπάλους σας (...) Δεν πρόκειται για μάχη, πρόκειται για πόλεμο. Και ο πόλεμος κερδίζεται με λογικές ενέργειες και με ψυχραιμία», συμπλήρωσε.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο που τράβηξαν τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Χερσώνα που δείχνουν ρωσικές δυνάμεις να μπαίνουν στην πόλη των 290.000 κατοίκων.

Πάνω από 70 ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό βάσης στην πόλη Οχτίρκα

Τουλάχιστον εβδομήντα ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν το ρωσικό πυροβολικό βομβάρδισε βάση στην πόλη Οχτίρκα, στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, τη Δευτέρα, ενημέρωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, μέσω Facebook.

At least 70 #Ukrainian servicemen were killed in #Akhtyrka, #Sumy region, when #Russian artillery fired on a military unit.

This was reported by the head of the Sumy regional administration Dmitry #Zhivitsky.