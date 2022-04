Πόλεμος στην Ουκρανία: Oμάδες του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται προς τη Μαριούπολη αλλά χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια

Μολαταύτα ο Ερυθρός Σταυρός και μέλη υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών θα επιχειρήσουν εκ νέου σήμερα να βοηθήσουν τους κατοίκους της Μαριούπολης.

#Mariupol is still closed.

The occupiers don't allow neither buses nor cars to evacuate citizens, adviser to the Mayor of Mariupol. pic.twitter.com/rpBKVpCLc4