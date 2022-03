Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέθανε έγκυος και το μωρό της που χτυπήθηκαν στο μαιευτήριο στη Μαριούπολη

Πληροφορίες του Associated Press αναφέρουν ότι ο χειρουργός που την εξέτασε, διαπίστωσε ότι ήταν σπασμένη η λεκάνη της και το ισχίο της αποκολλημένο. Η μητέρα μόλις μάλιστα συνειδητοποίησε ότι έχανε το μωράκι της, όπως είπαν οι γιατροί, τους φώναξε: «Σκοτώστε με τώρα!».

Οι γιατροί πήραν με καισαρική το μωρό, εκείνο όμως δεν έδειξε «σημάδια ζωής». Στη συνέχεια, προσπάθησαν να επικεντρωθούν στην μητέρα, η οποία όμως ούτε εκείνη τα κατάφερε. «Περισσότερα από 30 λεπτά ανάνηψης της μητέρας δεν απέφεραν αποτελέσματα», δήλωσε ο χειρουργός που ανέλαβε την άτυχη γυναίκα και το μωράκι της, ενώ πρόσθεσε: «Πέθαναν και οι δύο».

AP images of a pregnant woman being rushed to an ambulance after Russia bombed a maternity hospital in Mariupol where she was meant to give birth shocked the world. @AP has learned that the woman and her baby have died.https://t.co/yZPZwgbLz8