Πόλεμος στην Ουκρανία: Ποιος ήταν ο βραβευμένος δημοσιογράφος που σκοτώθηκε στο Ιρπίν

Ο Brent Renaud -όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ- ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχος σκηνοθέτης, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί ως ανταποκριτής των New York Times. Είχε επίσης συνεργαστεί με το δίκτυο HBO, το NBC και το Discovery. Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα ντοκιμαντέρ, με κάποιες από τις δουλειές του να έχουν αποσπάσει βραβεία.

Τα τελευταία 20 χρόνια μαζί με τον αδελφό του, κάλυπταν ανθρώπινες ιστορίες από εμπόλεμες ζώνες, όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η απάντηση των New York Times

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Cliff Levy, αρχισυντάκτης των New York Times, διευκρινίζοντας ότι ο δημοσιογράφος συνεργαζόταν με τους NYT στο παρελθόν και όχι τώρα, ενώ εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για τον θάνατό του.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ