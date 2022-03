Πόλεμος στην Ουκρανία: Πολλοί άμαχοι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια της σχολής Καλών Τεχνών στη Μαριούπολη, λένε οι Αρχές - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε κτίριο σχολής Καλών Τεχνών στην Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άνθρωποι, πολλοί από του οποίους είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

«Χθες (Σάββατο), οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής βομβάρδισαν την σχολή Καλών Τεχνών G12 στην αριστερή όχθη της Μαριούπολης, όπου 400 κάτοικοι της Μαριούπολης - γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι - είχαν βρει καταφύγιο», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πολιορκημένης από τις δυνάμεις της Μόσχας ουκρανικής πόλης.

«Γνωρίζουμε ότι το κτίριο καταστράφηκε και ότι ειρηνικοί άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων καταρτίζεται».

Ukraine: According to media reports, the Mariupol art school was bombed. About 400 inhabitants took refuge there. This shows the bestiality of the Russian army, which, suffering huge losses in the fight against the Ukrainian army, takes revenge on ordinary, defenseless civilians. pic.twitter.com/y8cKqX5eG4 — Jonas_Jenssen (@jenssen_jonas) March 20, 2022

Η Μαριούπολη, πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με πληθυσμό 450.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, είναι στόχος σφοδρών βομβαρδισμών εδώ και εβδομάδες των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων του φιλορώσων αυτονομιστών.

Σήμερα, ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο κατηγόρησε επίσης την Μόσχα για τον βίαιο εκτοπισμό περισσότερων των 1.000 κατοίκων της Μαριούπολης, που ζούσαν στο ανατολικό τμήμα της πόλης, προς την Ρωσία, χωρίς να προσδιορίσει πότε συνέβη αυτό.

Ο Πάβλο Κιριλένκο κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέστησαν «κέντρα ελέγχου», όπου «ταυτοποιούν τα τηλέφωνα» των κατοίκων της Μαριούπολης πριν κατασχέσουν τις ταυτότητές τους. «Στην συνέχεια, στέλνονται στην Ρωσία», κατήγγειλε στο Facebook. «Η τύχη τους από την άλλη πλευρά των συνόρων είναι άγνωστη».

Οι καταγγελίες του Πάβλο Κιριλένκο δεν έχουν επαληθευθεί προς το παρόν από ανεξάρτητη πηγή.

Την Πέμπτη, η Ουκρανία κατηγόρησε την Μόσχα για τον βομβαρδισμό του θεάτρου της Μαριούπολης όπου είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες κάτοικοι από τις ρωσικές δυνάμεις που αγνόησαν την προειδοποίηση «Diéti» (Παιδιά) που είχε γραφτεί στο έδαφος με γιγάντια γράμματα μπροστά και πίσω από το κτίριο. Κανένας απολογισμός θυμάτων δεν είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμος.

Σύμφωνα με το Κίεβο, περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Μαριούπολη από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι επιζώντες έχουν καταφύγει σε υπόγεια και αντιμετωπίζουν πλήθος ελλείψεων. Κάτοικοι που διέφυγαν από την Μαριούπολη μιλούν για πτώματα που κείτονται επί μέρες στους δρόμους, για την πείνα, την δίψα και το δριμύ ψύχος.

Το να προκαλείς κάτι τέτοιο σε μία ειρηνική πόλη, είναι τρομοκρατική ενέργεια που θα παραμείνει στην μνήμη και τον επόμενο αιώνα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγγέλλοντας έγκλημα πολέμου.

Η Μαριούπολη έχει για το Κρεμλίνο στρατηγική σημασία αφού η κατάληψή της θα επιτρέψει την εδαφική συνέχεια ανάμεσα στην προσαρτημένη από την Μόσχα ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας και το Ντονμπάς, αποκλείοντας παράλληλα την Ουκρανία από την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα.

Η ρωσική εισβολή έχει επικεντρωθεί κυρίως στις βόρειες, νότιες και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, ενώ την περασμένη εβδομάδα πύραυλοι έπληξαν επίσης τη στρατιωτική βάση Γιαβορίβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Ουκρανία εκτιμά ότι υπάρχει απειλή επίθεσης στο Βολίν από τις ρωσικές δυνάμεις ή το λευκορωσικό στρατό, που έως τώρα δεν έχει επισήμως αναπτύξει στρατεύματα για τη στήριξη της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο χρησιμοποίησε Κρουζ και υπερηχητικούς πυραύλους Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο όταν χτυπήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό πολυκατοικία κοντά σε βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας του Χαρκόβου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ανάμεσα στα θύματα είναι ένα παιδί 9 ετών. Η αστυνομία μεταφόρτωσε φωτογραφίες του κτιρίου, που ανέφερε πως έπιασε φωτιά. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης της βορειοανατολικής Ουκρανίας, αφότου άρχισε η εισβολή της Ρωσίας, την 24η Φεβρουαρίου, έχουν σκοτωθεί 266 άμαχοι, ανάμεσά τους 15 παιδιά.

A Mariupol school sheltering 400 Ukrainian civilians was hit by a Russian airstrike on Saturday, the Mariupol city council said on Sunday morning. #Mariupol | #Ukrainehttps://t.co/0QlNRAshQa — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 20, 2022

Η πόλη, που είχε πληθυσμό 1,5 εκατ. κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, πολιορκείται επί εβδομάδες από τα ρωσικά στρατεύματα.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε εκ νέου υπερηχητικούς πυραύλους στην Ουκρανία - Πλήγματα σε στόχους από Μαύρη Θάλασσα, Κασπία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι – για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα – χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους στην Ουκρανία, αυτή τη φορά για να καταστρέψει απόθεμα καυσίμων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Μεγάλο απόθεμα καυσίμου καταστράφηκε από πυραύλους Κρουζ τύπου ‘Kalibr’, που εκτοξεύθηκαν από την Κασπία Θάλασσα, καθώς και από βαλλιστικούς υπερηχητικούς πυραύλους εκτοξευόμενους από το αεροναυτικό σύστημα ‘Kinzhal’ από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε δελτίο Τύπου που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκαν οι πύραυλοι αυτοί.

Η Ρωσία ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου, διεξάγοντας αυτή που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της γειτονικής της χώρας και να εξαλείψει επικίνδυνους εθνικιστές

Η πολιορκία της Μαριούπολης θα μείνει στην ιστορία των εγκλημάτων πολέμου, λέει ο Ζελένσκι

«Καταστροφική»: η ανθρωπιστική κατάσταση χειροτερεύει σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις, που συνεχίζουν να βομβαρδίζονται από δυνάμεις της Ρωσίας· το Κίεβο κάλεσε την Κίνα, στρατηγικό σύμμαχο της Μόσχας, να «καταδικάσει τη ρωσική βαρβαρότητα».

Στη Μαριούπολη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που βομβαρδίζεται εδώ επί εβδομάδες και υπομένει έλλειψη νερού, αερίου και ηλεκτροδότησης, οικογένειες αφηγούνται πως πτώματα αφήνονται στους δρόμους για ημέρες και νύχτες, ότι κόσμος πεινάει, διψάει κι είναι αντιμέτωπος με το τσουχτερό κρύο στα κελάρια και στα υπόγεια όπου καταφεύγει για να προστατευτεί, καθώς επικρατούν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Δεκαεννιά παιδιά, τα περισσότερα ορφανά, διατρέχουν «μεγάλο κίνδυνο» παγιδευμένα σε σανατόριο, καθώς οι κηδεμόνες τους αδυνατούν να πάνε να τα πάρουν εξαιτίας των μαχών, ανέφεραν χθες οικείοι τους και αυτόπτες μάρτυρες.

Η πολιορκία αυτή «μιας ειρηνικής πόλης» είναι «πράξη τρομοκρατίας που θα τη θυμόμαστε ακόμη και τον επόμενο αιώνα», είπε με αγανάκτηση ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια χθεσινής ομιλίας του. Η πολιορκία της Μαριούπολης «θα μείνει στην ιστορία», θα γίνει συνώνυμη «των εγκλημάτων πολέμου», ανέφερε.

Οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν το σιδηρουργικό και μεταλλουργικό εργοστάσιο Αζοφστάλ της Μαριούπολης, του λιμανιού και βιομηχανικού κέντρου καίριας σημασίας για την εξαγωγή του χάλυβα που παράγεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλουργικά εργοστάσια της Ευρώπης καταστράφηκε. Οι οικονομικές ζημιές για την Ουκρανία είναι τεράστιες», συνόψισε η βουλεύτρια Λέσια Βασιλένκο, που μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter βίντεο στο οποίο βλέπει κανείς στήλες καπνού να υψώνονται από το βιομηχανικό συγκρότημα. Άλλος βουλευτής, ο Σερχίι Ταρούτα, ανέφερε μέσω Twitter ότι οι ρωσικές δυνάμεις «πρακτικά κατέστρεψαν το εργοστάσιο».

Στο βόρειο τμήμα της χώρας ο δήμαρχος της Τσερνιχίβ, ο Βλαντισλάβ Ατροσένκο, μίλησε για «απόλυτη ανθρωπιστική καταστροφή» στην πόλη του.

«Πυρά πυροβολικού πέφτουν αδιακρίτως σε κατοικημένες συνοικίες, δεκάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί, γυναίκες και παιδιά», είπε σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο. «Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, νερό, οι υποδομές της πόλης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς». Σε νοσοκομείο που βομβαρδίστηκε «οι ασθενείς τρέμουν στους διαδρόμους όπου η θερμοκρασία είναι 10 βαθμοί», συνέχισε.

Τα πλήγματα συνεχίζονται παράλληλα στο Κίεβο, την πρωτεύουσα, στη Μικολάγεφ (νότια) και στο Χάρκοβο, τη μεγάλη ρωσόφωνη πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου έχουν σκοτωθεί πάνω από 500 άνθρωποι από το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με τα κυβερνητικά δεδομένα.

Στο δυτικό τμήμα της χώρας, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως χρησιμοποίησε την προηγουμένη τους νέους ρωσικούς υπερηχητικούς πυραύλους «Kinzhal», ένα από τα νέα όπλα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαλαλεί πως είναι «ανίκητα», για να καταστραφεί υπόγεια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών.

«Η Ουκρανία δυστυχώς έχει μετατραπεί σε πεδίο δοκιμής κάθε είδους πυραύλου στο ρωσικό οπλοστάσιο», είπε στην Ουκράινσκα Πράβντα ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Γιούρι Ιγνάτ.

Κατά την άποψη του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, η Ρωσία «δεν έχει καταφέρει να πάρει τον έλεγχο του εναέριου χώρου και βασίζεται κυρίως σε όπλα που εκτοξεύονται από απόσταση, από τη σχετική ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου, για να πλήττει στόχους στην Ουκρανία».

Κατά το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας οι ρωσικές δυνάμεις, η προέλαση των οποίων αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη από ό,τι πιθανόν ανέμεναν, εξαιτίας της σφοδρής αντίστασης των Ουκρανών, έχουν προχωρήσει σε 291 πυραυλικά πλήγματα και 1.403 αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη της εισβολής την 24η Φεβρουαρίου.

Εν μέσω της συνέχισης των φονικών βομβαρδισμών και των διαπραγματεύσεων Κιέβου-Μόσχας που παρατείνονται –ο τέταρτος γύρος άρχισε τη Δευτέρα–, η ουκρανική προεδρία αξίωσε η Κίνα να πάρει θέση.

Η Κίνα, στρατηγικός σύμμαχος της Μόσχας και κράτος-μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι ανάμεσα στους μεγάλους απόντες, όπως και η Ινδία, στη χορωδία των καταδικών και των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Η Κίνα θα μπορούσε να μετατραπεί σε σημαντικό στοιχείο του συστήματος παγκόσμιας ασφαλείας εάν έπαιρνε τη σωστή απόφαση, να υποστηρίξει τη συμμαχία των πολιτισμένων χωρών και να καταδικάσει τη ρωσική βαρβαρότητα», υποστήριξε μέσω Twitter ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του κ. Ζελένσκι που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Buses with wounded invaders in #Gomel. It is also reported that more than 2,500 dead were taken to #Russia from there. pic.twitter.com/4UnEjf59z4 — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε προχθές Παρασκευή με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στον οποίο εξέθεσε «τις συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει το Πεκίνο «εάν προσφέρει υλική υποστήριξη στη Ρωσία».

Όμως ο κ. Σι συνέχισε να επαμφοτερίζει, περιοριζόμενος να πει πως οι στρατιωτικές συρράξεις δεν είναι «προς το συμφέρον κανενός», σύμφωνα με την κινεζική τηλεόραση.

Στο Νέο Δελχί ήταν ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα που κάλεσε την Ινδία, κράτος-μεγάλο πελάτη της ρωσικής αμυντικής και πετρελαϊκής βιομηχανίας, να εγκαταλείψει τις επιφυλάξεις της και να καταδικάσει την εισβολή. Ο ινδός ομόλογός του Ναρέντρα Μόντι απέφυγε όμως ακόμη και να αναφερθεί ονομαστικά στην Ουκρανία. Η κοινή ανακοίνωση συμπεριέλαβε απλά μια έκκληση «να σταματήσει αμέσως η βία».

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στα μέλη του ελβετικού κοινοβουλίου στη Βέρνη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταφέρθηκε χθες εναντίον εταιρειών όπως ο όμιλος Nestlι, που συνεχίζει τη δραστηριότητά του στη Ρωσία, ενώ κάλεσε την Ελβετία να παγώσει τους πόρους ρώσων δισεκατομμυριούχων και των ανθρώπων του Κρεμλίνου.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας από την πλευρά της ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή εμπάργκο στις εξαγωγές αλουμίνας και σιδηρομεταλλεύματος αλουμινίου», ώστε να περιορίσει όσο δυνατόν περισσότερο την «δυνατότητα παραγωγής αλουμινίου» στη Ρωσία, καθώς πρόκειται για πρώτη ύλη στρατηγικής σημασίας, ειδικά για τη βιομηχανία όπλων.

Η Ρωσία καλύπτει πάνω από το 20% των αναγκών της με τις εισαγωγές από την Αυστραλία, σύμφωνα με την Καμπέρα.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι 180.000 άμαχοι έχουν μπορέσει να φύγουν μέχρι τώρα χάρη στους λεγόμενους ανθρωπιστικούς διαδρόμους.

«Όμως οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να εμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικά στις πιο ευάλωτες ζώνες. Αυτή είναι πολύ γνωστή τακτική» και είναι «έγκλημα πολέμου», κατήγγειλε για άλλη μια φορά χθες ο κ. Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές 6.623 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μέσω αυτών των ανθρωπιστικών διαδρόμων χθες, ανάμεσά τους 4.128 από τη Μαριούπολη και 1.820 από το Κίεβο.

Από την 24η Φεβρουαρίου πάνω από 3,2 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς, τα δύο τρίτα εκ των οποίων προς την Πολωνία, η οποία για πολλούς αποτελεί απλά ενδιάμεσο σταθμό.

