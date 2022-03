Πόλεμος στην Ουκρανία: Προσωρινή κατάπαυση πυρός σε 4 πόλεις για την απομάκρυνση αμάχων - Οι Ρώσοι βομβάρδισαν χωριό κοντά στην Οδησσό - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Όσοι άμαχοι αποχωρούν από το Κίεβο θα μεταφέρονται με αεροσκάφη στη Ρωσία, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ενώ πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει drones για να παρακολουθεί τη διαδικασία απομάκρυνσης.

«Οι απόπειρες της ουκρανικής πλευράς να παραπλανήσουν τη Ρωσία και όλο τον πολιτισμένο κόσμο (…) είναι ανώφελες αυτή τη φορά», τόνισε.

Δύο προηγούμενες απόπειρες απομάκρυνσης των αμάχων από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα το Σαββατοκύριακο απέτυχαν λόγω της παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός, με το Κίεβο και τη Μόσχα να αλληλοκατηγορούνται.

Οι Ρώσοι σφίγγουν τον κλοιό στο Κίεβο

Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει σήμερα την ολομέτωπη επίθεσή του στην Ουκρανία, βομβαρδίζοντας νωρίτερα τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, και σφίγγοντας τον κλοιό στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διεξαχθεί ο τρίτος γύρος ρωσοουκρανικών διαπραγματεύσεων, χωρίς πολλές ελπίδες πως θα φέρει καρπούς.

Σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με στόχους μεταξύ άλλων αθλητικό συγκρότημα τοπικού πανεπιστημίου και πολιτικές κτιριακές υποδομές, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο, οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο Χάρκοβο, στην Τσερνιγκίβ (βόρεια), στη Σούμι (βορειοανατολικά) και στη Μικολάγεφ (νότια), ενώ «συγκεντρώνουν πόρους για να εξαπολύσουν έφοδο» στο Κίεβο.

Στην πρωτεύουσα, ο ουκρανικός στρατός διαμηνύει πως είναι έτοιμος να καταστρέψει την τελευταία γέφυρα που συνδέει την πόλη με τις δυτικές επαρχίες, για να φρενάρουν την προέλαση των ρωσικών αρμάτων μάχης. Το επιτελείο αναμένει τη ρωσική έφοδο «εντός ημερών».

A strong explosion in #Luhansk. It looks like an oil depot is on fire. pic.twitter.com/B94Xkq8Cyt