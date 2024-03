Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Στον Νότο, στη Ζαπορίζια, οι Aρχές έκαναν λόγο για οκτώ πυραυλικά πλήγματα.

Σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι βρίσκονται ακόμα εν πτήσει προς διάφορους στόχους στην ουκρανική επικράτεια.

Kharkiv electricity facilities hit by 15 ballistic missiles from Russia, plunging the city into total blackout. Water supply disrupted, no city transportation. Now more than ever, people of Ukraine urgently need your voices of support. pic.twitter.com/H25lKbmaNo