Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε εργοστάσιο στη Λβιβ, εκρήξεις στο Κίεβο - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα το πρωί εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), καταστρέφοντας την εγκατάσταση, ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σάντοβι.

Το εργοστάσιο δεν βρισκόταν σε λειτουργία και ο βομβαρδισμός δεν προκάλεσε απώλειες, πρόσθεσε.

Smoke can be seen rising from the Direction of the International Airport in Lviv. pic.twitter.com/GpWLxBHn2u