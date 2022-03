Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε πολυκατοικίες στην Μποροντιάνκα - Μάχες με αλεξιπτωτιστές στο Χάρκοβο - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, εκδηλώθηκε εξάλλου πυρκαγιά στον χώρο σχολής πολιτών στη Χαρκίβ έπειτα από αεροπορικό πλήγμα.

«Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία» περιοχή της Χαρκίβ που δεν έχει υποστεί «πλήγμα από οβίδα» του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε.

KHARKIV: Video footage appears to show the use of cluster submunitions by Russian forces tonight. pic.twitter.com/c9JUR2i4Qq