Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στην έδρα της περιφερειακής διοίκησης της Μικολάγιφ και σε αποθήκη καυσίμων στο Ρίβνε

"Προς το παρόν ψάχνουμε. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι θάνατοι", πρόσθεσε ο Κιμ, διευκρινίζοντας ότι "το μισό κτίριο καταστράφηκε" και ότι επλήγη το γραφείο του. Αυτός δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει ένα κτίριο ο κεντρικός τομέας του οποίου έχει εν μέρει καταρρεύσει.

Οι Ρώσοι "κατάλαβαν ότι δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν το Μικολάγιφ και αποφάσισαν να με καλημερίσουν, να μας καλημερίσουν όλους" βομβαρδίζοντας το κτίριο, σχολίασε.

#Mikolayiv#nikolaev 29.03.2022 Mykolaiv Regional State Administration. The Russian army fired a cruise missile at the building of the Nikolaev administration. It’s a civilian object!!! #mariupol we stand with you! pic.twitter.com/g6QkmorDXf