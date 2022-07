Ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού - Κίεβο: Ο Πούτιν έφτυσε κατά πρόσωπο τον ΟΗΕ και την Τουρκία

Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού, μία ημέρα μετά την υπογραφή από την Ρωσία και την Ουκρανία της συμφωνίας για την άρση του αποκλεισμού των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας για την επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών.

«Ο εχθρός επετέθη κατά του εμπορικού λιμανιού της Οδησσού με πυραύλους Cruise Kalibr . Δύο πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας. Δύο έπληξαν υποδομές στο λιμάνι», διευκρίνισε η ουκρανική Επιχειρησιακή Διοίκηση του Νότιου Τομέα στο Telegram.

Missile strike hit a building in Odessa’s port. Smoke visible rising from it. pic.twitter.com/XPLQS7qLd3