Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο - Τουλάχιστον εννιά τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

«Επί του παρόντος, γνωρίζουμε για εννέα τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών», ανέφερε ο Σερχίι Κρουκ επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο έκανε λόγο για τρεις τραυματίες.

«Οι ρωσικοί πύραυλοι σκόρπισαν για ακόμη μια φορά τον τρόμο», σχολίασε στο Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι η Ρωσία θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί.

As a result of the hit on a residential building in #Dnipro, five people were injured - men from 18 to 53 years old and a 77-year-old woman. No one was hospitalized. pic.twitter.com/cEE2eIFmTg