Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό - Tρεις νεκροί και 13 τραυματίες

Οι τρεις νεκροί ήταν υπάλληλοι εμπορικής αποθήκης που χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο κρουζ τύπου Καλίμπρ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο Σερχίι Μπρατσούκ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης Οδησσού.

At least 1 of the Russia 3M54-1 “Kalibr” Cruise Missiles which targeted the Ukrainian City of Odesa last night Struck a Business Center with Severe Damage being reported to the Main and Secondary Building within the Complex. pic.twitter.com/JgxtCusQTt