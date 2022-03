Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν άμαχο και βίασαν τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους»

«Υπάρχει μια υπόθεση που συζητιέται εκτενώς τελευταία, επειδή καταγράφηκε και έχει πλέον περάσει στα χέρια της Εισαγγελίας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πρόκειται για ένα πολύ τρομακτικό περιστατικό που περιλαμβάνει την εκτέλεση ενός αμάχου στο σπίτι του σε μια κωμόπολη δίπλα στο Κίεβο. Η γυναίκα του – με συγχωρείτε αλλά πρέπει να το πω – βιάστηκε πολλές φορές μπροστά στο ανήλικο παιδί τους» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι υπάρχουν «πολλά περισσότερα θύματα» που θα χρειαστούν υποστήριξη στο μέλλον.

Δείτε το βίντεο:

What's happening to women in Ukraine is "quite a scary scene", says @mezentseva_dep as she recalls an incident where a woman was "raped several times in front of her underage child" after her husband was shot.#Ridge: https://t.co/31OokSLksh

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/VkrJUhsmmi