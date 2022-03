Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε εξέλιξη η απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι - Κατάπαυση πυρός σε 4 πόλεις - LIVE εικόνα

Η Ρωσία άνοιξε "ανθρωπιστικούς διαδρόμους" ώστε ο κόσμος να μπορεί να απομακρυνθεί από το Κίεβο και άλλες 4 ουκρανικές πόλεις, τις Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκιβ (Χάρκοβο) και Μαριούπολη, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το υπουργείο Άμυνας προσέθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία έπαυσαν πυρ από τις 09:00 ώρα Ελλάδος, πρόσθεσε το Interfax.

As promised by the #Ukrainian side, the green corridor in #Sumy has opened.

The first batch of citizens has already been evacuated. pic.twitter.com/zj5LmkV9xw