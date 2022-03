Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε χιλιάδες υπολογίζει ο ΟΗΕ τους άμαχους που βρήκαν τον θάνατο στη Μαριούπολη

Σχεδόν 5.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 210 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη από τότε που τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να την πολιορκούν, πριν από έναν μήνα, υποστήριξε χθες Δευτέρα ο εκπρόσωπος του δημάρχου Βαντίμ Μποϊτσένκο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 90% των κτιρίων στη Μαριούπολη έχει υποστεί ζημιές και το 40% έχει καταστραφεί, μεταξύ αυτών νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία και εργοστάσια.

«Πιστεύουμε όντως ότι μπορεί να είναι χιλιάδες οι θάνατοι αμάχων στη Μαριούπολη», είπε σε μια διαδικτυακή συνέντευξη στο Reuters η Ματίλντα Μπόγκνερ, επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, η οποία αναπτύσσει περίπου 60 παρατηρητές. Διευκρίνισε ότι δεν έχει κάποια ακριβή εκτίμηση, αλλά ότι εξακολουθεί να συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες.

Τοπικοί αξιωματούχοι, επικαλούμενοι αυτόπτες μάρτυρες, εκτίμησαν την περασμένη εβδομάδα ότι 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό της 16ης Μαρτίου του θεάτρου της Μαριούπολης, όπου είχαν βρει καταφύγιο πολλοί κάτοικοι.

Yesterday afternoon #Nizhyn, #Chernihiv region was savagely shelled. The private sector of the city was damaged. pic.twitter.com/xBBI2gFROK