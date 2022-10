Οι Ουκρανοί ανακαταλαμβάνουν εδάφη που είχε προσαρτήσει ο Πούτιν - Δείτε χάρτες

Επιπλέον, ο χάρτης που εμφανίζει την περιφέρεια του Χαρκόβου, στην βορειοανατολική Ουκρανία, δείχνει επίσης ότι οι Ρώσοι έχουν εγκαταλείψει σχεδόν όλη την ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, την τελευταία περιοχή της περιφέρειας που ελέγχουν ακόμη. Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ηττήθηκαν και εκεί από μια ουκρανική αντεπίθεση που διεξήχθη για αρκετές εβδομάδες.

A Kremlin-installed official in the southern Ukrainian region of #Kherson urged residents to remain calm on Tuesday as reports were surfacing that Kyiv's forces were making sweeping gains into Russian-controlled territory ?? https://t.co/VAzJo14SKlpic.twitter.com/Ev2EShgHFG