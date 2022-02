Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκοτώθηκε ο 22χρονος τερματοφύλακας της Καρπάτι

Ο 22χρονος κλήθηκε ωστόσο να πολεμήσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του σε μάχη που έγινε και στοίχισε τη ζωή σε άλλους τέσσερις στρατιώτες.

Συμπατριώτες και φίλοι του τον αποχαιρετούν στα social media χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα».

They went to war when Russia invaded #Ukraine

They believed in Freedom &right to live & work in their God-given land.

Remember their faces

Remember they laid down their lives not only for Ukraine, but for all of Europe!

RIP -Pavlo Kosheliev, Vitaliy Sapilo, Volodymyr Mazurenko pic.twitter.com/aOrJgSJXUF