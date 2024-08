Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκύλοι – ρομπότ αναλαμβάνουν «επικίνδυνες αποστολές» στο μέτωπο

Σε μια επίδειξη σε μια απόρρητη τοποθεσία της Ουκρανίας, ένας μεταλλικός σκύλος, μοντέλο “BAD One», που μόλις βγήκε από το κουτί του, σηκώνεται στα πίσω πόδια, τρέχει ή αναπηδά, υπακούοντας στις εντολές του τηλεχειριστή του.

Το ρομπότ αυτό είναι εξέλιξη ενός μοντέλου που είναι διαθέσιμο στην αγορά. Υπάρχει και μια πιο εξελιγμένη εκδοχή του, το «BAD Two», που όμως δεν παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους, για λόγους ασφαλείας.

Οι σκύλοι-ρομπότ είναι ικανοί να αναλάβουν πολλούς ρόλους στο μέτωπο και θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμος σύμμαχος για τον ουκρανικό στρατό που αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να απωθήσει τη ρωσική εισβολή.

??: An operator with call sign Yuri demonstrates the capabilities of a robot dog at an undisclosed location in Ukraine, amid the Russian invasion of Ukraine. (AFP)https://t.co/U3jxMHSilapic.twitter.com/cZw6LozLDk