Πόλεμος στην Ουκρανία: Σοκ με τα τυφλά ρωσικά χτυπήματα - Συνεδριάζει σήμερα η G7

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εκφραστεί στην αρχή της συνόδου, πρόσθεσε η αμερικανική προεδρία.

Οι Ρώσοι βομβάρδιζαν αδιακρίτως και τυφλά πολλές περιοχές δύο ημέρες μετά την έκρηξη που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας λέγοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

#Ukrainian media publish video of the "arrivals" of two #Russian "Kalibr" cruise missiles at the Thermal Power Plant in #Kyiv . pic.twitter.com/csv8n4j2gY

O Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο κατηγόρησε την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία ότι προετοιμάζουν «τρομοκρατικές» επιθέσεις και μια «εξέγερση» στη χώρα του, εγείροντας φόβους για ένα νέο εμπόλεμο μέτωπο στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, με τον Λευκορώσο πρόεδρο να ανακοινώνει μια απροσδιόριστη ανάπτυξη κοινών στρατευμάτων με τον Ρώσο σύμμαχό του.

«Προσπαθούν να μας εξοντώσουν και να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης», αντέδρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες το πρωί, καθώς ρωσικοί πύραυλοι έπλητταν ουκρανικές πόλεις, καλώντας τους δυτικούς συμμάχους του να δώσουν «σκληρή» απάντηση στη Μόσχα.

Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί και 89 οι τραυματίες από τα χθεσινά πλήγματα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αστυνομικών αρχών.

Ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ ανέφερε ότι έντεκα σημαντικές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές σε οκτώ περιοχές, εκτός από την πρωτεύουσα.

«Θέλουν να καταστρέψουν το ενεργειακό σύστημα», είπε ο Ζελένσκι, καθώς διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

A girl was recording herself as she walked through what looks like Shevchenko Park in Kyiv this morning. She was almost killed by a Russian rocket pic.twitter.com/1Fa40ypcyg