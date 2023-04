Πόλεμος στην Ουκρανία: Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων στην Κριμαία - ΒΙΝΤΕΟ

Δεν έδωσε πάντως πληροφορίες για θύματα.

Το Κίεβο έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεση να ανακαταλάβει τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει.

Έχουν εξαπολυθεί επανειλημμένα επιθέσεις του στρατού και των ειδικών υπηρεσιών της Ουκρανίας στη χερσόνησο αφότου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια, πριν από 14 και πλέον μήνες.

BREAKING ?? Incredible footage shows large fire and massive black smoke after reported drone attack on oil depot in Sevastopol, Crimea pic.twitter.com/jjBLrvt3GG