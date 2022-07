Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο των Ρώσων πλέον η Ντονέτσκ - BINTEO

Ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στο Μπουρλεγίρσκ, δυτικά του Σβιτλοντάρσκ, που έχει καταληφθεί από φιλορώσους αυτονομιστές, μετατράπηκε ξανά σε πεδίο μάχης, πάντα σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

"But such arrivals were tonight in #Donetsk . It is reported that 364 shells and rockets were fired at the city during the day. 8 years did not fly and here you are" pic.twitter.com/INEXkTjXsX

Ωστόσο, τα ρωσικά στρατεύματα κατέγραψαν εδαφικά κέρδη βόρεια της πόλης Σλοβιάνσκ, κοντά στο χωριό Μαζανίβκα. Ενώ ουκρανικές θέσεις σε διάφορους τομείς του μετώπου σφυροκοπήθηκαν από το πυροβολικό, εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων, ολμοβόλα και, σε κάποιες περιπτώσεις, από τη ρωσική Πολεμική Αεροπορία.

In Donetsk, an ammunition depot near the railway tracks is on fire

In #Donetsk, an ammunition depot, which was located near the railway tracks, caught fire. Explosions of #Russian weapons have been going on for the third hour. pic.twitter.com/D2Tqdv7mbK