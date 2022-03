Συνομιλία Μπάιντεν-Ζελένσκι: «Πρέπει να σταματήσουμε τον Ρώσο επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατόν»

«Μόλις συνομίλησα με τον Αμερικανό πρόεδρο (...) Πρέπει να σταματήσουμε τον επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατό», έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι μετά από αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν κυρίως για τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας και τη βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες στην Ουκρανία σε θέματα άμυνας, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτών.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!