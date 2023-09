Πόλεμος στην Ουκρανία: Συντρίμμια πυραύλου εντοπίστηκαν στην αποσχισθείσα περιφέρεια Υπερδνειστερία της Μολδαβίας

Ο Όλεγκ Μπελιάκοφ, συνεπικεφαλής μιας ειδικής επιτροπής που επιβλέπει θέματα ασφαλείας σε αυτή τη φιλορωσική αποσχισθείσα περιφέρεια, τόνισε ότι αστυνομικοί, μηχανικοί και παρατηρητές του στρατού βρίσκονται στην τοποθεσία στο χωριό Τσιτσάνι, περίπου 35 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Μπελιάκοφ ανέφερε ότι ακούστηκε μια έκρηξη και τμήμα ενός πυραύλου S-300 έπεσε σε κήπο κοντά σε μια ιδιωτική κατοικία, αλλά δεν προκλήθηκαν ζημιές.

#Transnistria, n.p. Kitskany

Today, debris from the S-300 missile was discovered.#Ukraine is a source of danger for neighboring countries, even if it is not at war with them. pic.twitter.com/7YtMxFZWJD