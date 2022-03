Πόλεμος στην Ουκρανία: Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο - Τουλάχιστον ένας νεκρός - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης

Δεν έγινε καμία ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον χερσαίων στόχων στη Μαριούπολη χθες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Σύμφωνα με διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα» η μονάδα ουκρανών εθνικιστών Αζόφ επιτέθηκε στο κτίριο, που είχε ήδη παγιδευτεί, κατά την ίδια πηγή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αντίθετα κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση. «Ακόμη ένα φρικιαστικό έγκλημα πολέμου στη Μαριούπολη. Ρωσική επίθεση στο Δραματικό Θέατρο όπου κρύβονταν εκατοντάδες αθώοι άμαχοι. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Ρώσοι είναι αδύνατο να μη γνώριζαν πως επρόκειτο για καταφύγιο αμάχων», ανέφερε ο Ντμίτρο Κουλέμπα μέσω Twitter.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.

Παράλληλα, ομάδα δέκα ανθρώπων εκτελέστηκε στη βόρεια ουκρανική πόλη Τσερνιχίβ, καθώς βρισκόταν στην ουρά για ψωμί, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε πως ευθύνονται οι δυνάμεις του για το μακελειό, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ανεπτυγμένες ρωσικές μονάδες στην πόλη, κάνοντας λόγο είτε για δολοφονίες από ουκρανικές δυνάμεις είτε για υπόθεση που έστησε η ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας.

Το Κίεβο προειδοποίησε εξάλλου χθες ότι επαπειλείται ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή της Χερσώνας, που έχουν κυριεύσει οι ρωσικές δυνάμεις.

!?This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E