Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 21 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

«Μια επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην επαρχία Ντνίπρο μετά από πλήγμα με πυραύλους (...) Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι τέσσερα άτομα που σκοτώθηκαν από αυτό τον ρωσικό βομβαρδισμό», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης 21 τραυματίες.

??Three killed and 19 injured in #Dnipro district as a result of Russian strike, — OVA #UkraineWarNews#UkraineWar#UkraineRussiaWar#RussianArmypic.twitter.com/HTLflBhpQ5