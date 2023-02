Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο απομάκρυνε το άγαλμα του σοβιετικού απελευθερωτή της πόλης από τους ναζί - ΒΙΝΤΕΟ

Επιπλέον, 30 και πλέον δρόμοι και πλατείες μετονομάστηκαν. Η Πλατεία της Νίκης, το όνομα της οποίας τιμούσε τη νίκη των σοβιετικών δυνάμεων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πήρε ξανά το ιστορικό της όνομα, Πλατεία Γαλικίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Λεωφόρος Νίκης μετονομάστηκε σε Λεωφόρο Μπρεστ.

Statue to brilliant general Vatutin in Kiev was removed today. The guy liberated Kiev from Nazis, so ofcourse he's got to go pic.twitter.com/Q6HsAJDXRU