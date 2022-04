Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο ελπίζει να απομακρύνει σήμερα αμάχους από το Αζοφστάλ στη Μαριούπολη - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε έπειτα από συνάντηση που είχε χθες, Πέμπτη, στο Κίεβο με τον Ζελένσκι ότι εντατικές συνομιλίες διεξάγονται για να καταστεί δυνατή η εκκένωση της χαλυβουργίας Azovstal, την οποία σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν καταλάβει την Μαριούπολη.

36th Marine Brigade Commander of

Ukrainian Armed Forces Serhii Volynsky ("Volyna") is calling to save soldiers and civilians at #Azovstal like in Dunkirk operation of 1940.#Marioupol#SaveMariupolpic.twitter.com/bJpDw2yigW