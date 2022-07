Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, σε πολυκατοικία που χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο στην Οδησσό - ΒΙΝΤΕΟ

Ως τώρα «έχουμε 14 νεκρούς και 30 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που δυσχεραίνει πυρκαγιά, είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς.

Ο ρωσικός πύραυλος έπληξε «εννιαώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια Μπίλγκοροντ-Δνείστερου», περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Οδησσού, σύμφωνα με τον Σερχίι Μπρατσούκ, τον εκπρόσωπο των περιφερειακών αρχών της Οδησσού.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τους χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να μην αποκαλύπτουν τις κινήσεις των στρατευμάτων και των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, μην γράφετε ούτε πού, ούτε από ποιους, ούτε πότε!», για να μην τεθούν σε κίνδυνο στρατιωτικοί, τόνισε σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας του.

at half past one in the morning on July 1, russians launched a rocket attack on a multi-storey residential building and recreation center in Odesa region.

10 dead civilians and 7 injured, so far

information is being updated#RussiaIsATerroristState#RussianWarCrimes#Odesapic.twitter.com/j25hkTpMgB