Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από μπαράζ αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν αεροπορικές επιθέσεις σε πολλές περιφέρειες της χώρας, ενώ τουλάχιστον 7 εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί πάνω από την πρωτεύουσα Κίεβο.

Οι περιφερειάρχες της Οδησσού και της Ζαπορίζια, στον νότο, όπως και αυτός του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν με αναρτήσεις τους στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκρήξεις και κάλεσαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη.

Russian Air Forces conducted airstrikes all over Ukraine overnight. (Video from Kiev & Odessa) https://t.co/ExfWRTWlPopic.twitter.com/a4NYEzux9m