Πόλεμος στην Ουκρανία: Τραυματίες από εκρήξεις στη Λβιβ - Ολοκληρωτική καταστροφή στο Χάρκοβο -Συγκλονιστικές εικόνες

H πόλη Λβιβ βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και ήταν σχετικά ασφαλής από τις ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. «Πραγματοποιήθηκαν δύο επιδρομές με πυραύλους εντός των ορίων της πόλης Λβιβ», ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μαξίμ Κοζίτσκι στο Telegram, ο οποίος σημείωσε ότι οι επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

BREAKING: Photos circulating in Lviv suggest the city has been hit. An air raid siren sounded around 20 minutes ago and reports of jets overhead. Working to confirm details. More soon @skynewspic.twitter.com/gsbCQd8FKH — SallyLockwood (@sallylockwood) March 26, 2022

Τα πλήγματα στοχοθέτησαν μια συνοικία στο ανατολικό τμήμα της πόλης, το Λιτσάκιβσκι, χωρίς να είναι προς το παρόν γνωστό τι είδους κτίριο ή υποδομή επλήγη. «Οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ένα κτίριο ή άλλες υποδομές επλήγησαν δεν έχουν επιβεβαιωθεί», συμπλήρωσε ο κυβερνήτης.

Russian Missiles Strikes today have reportedly Targeted a Fuel Depot, TV Tower, and a Large Supermarket in the Western Ukrainian City of Lviv only 40 Miles from the Polish Border, this contradicts Claims that Russian Forces are going to consolidate the War to the Donbas Region. pic.twitter.com/NtGZV2Et3n — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2022

Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πυραυλικό χτύπημα που έγινε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις λίγο έξω από την πόλη.

Δείτε βίντεο:

#Ukraine Lviv right now. Russian forces carried out missile strikes pic.twitter.com/ZR3AEX57TO — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 26, 2022

Heavy smoke in the sky, Lviv was reportedly hit by three missiles. Sires and ambulances all over the city. pic.twitter.com/Oqumty8KXr — Kawoon Khamoosh (@KawoonKhamoosh) March 26, 2022

Στη Λβιβ έχουν καταφύγει χιλιάδες πρόσφυγες, ενώ εκεί έχουν μεταφερθεί πολλές πρεσβείες. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, σε ανάρτηση του στο Facebook ανέφερε ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο μετά τις ισχυρές εκρήξεις στα περίχωρα της πόλης.

Μπάιντεν: Ο Πούτιν είναι «χασάπης»

Υπενθυμίζεται ότι λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, στην Πολωνία, βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, o oποίος μάλιστα αποκάλεσε τον Πούτιν «χασάπη» σε νέες του δηλώσεις.

Μιλώντας μετά από μια επίσκεψη σε Ουκρανούς πρόσφυγες, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για τον Βλαντίμιρ Πούτιν από δημοσιογράφους που τον περίμεναν. «Είναι χασάπης», απάντησε.

NOW - Biden says Putin is a "Butcher" after visiting Ukrainian refugees in Poland.pic.twitter.com/hOl7ObvITo — Disclose.tv (@disclosetv) March 26, 2022

Σκληρή απάντηση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο απάντησε στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας ότι «περιορίζουν περαιτέρω τις πιθανότητες για τη διόρθωση των σχέσεων», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η τεράστια καταστροφή στο Χάρκοβο

Παράλληλα, τα πλάνα που δημοσιεύει ο φωτορεπόρτερ Άρης Μεσσήνης, αποτυπώνουν την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στο Χάρκοβο.