Πόλεμος στην Ουκρανία: Χτυπήματα με drones σε κεντρικά σημεία του Κιέβου - BINTEO

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Κατά τον δήμαρχο, έχουν υποστεί ζημιές δυο κτίρια της δημόσιας διοίκησης.

Πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο, τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν Shahed-136.

This night, sounds of explosions could be heard in #Kyiv.

Mayor Klitschko confirmed explosions in the Shevchenko district. pic.twitter.com/cPfFEaVPX5