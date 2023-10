Πόλεμος στο Ισραήλ: Δραματικές ώρες στη Γάζα - Συνεχείς οι βομβαρδισμοί - «Θα νικήσουμε» διαμηνύει ο Νετανιάχου - LIVE EIKONA

Σημιεώνεται ότι στα σύνορα συγκεντρώνονται εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έφεδροι, την ώρα που νέες ρουκέτες από τη Γάζα εκτοξεύτηκαν σε ισραηλινές πόλεις, με τις σειρήνες να ακούγονται ακόμη και στην Ιερουσαλήμ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.300, πάνω από 800 είναι οι Ισραηλινοί, τουλάχιστον 560 οι Παλαιστίνοι.

Η Γάζα βρίσκεται σε απόλυτη πολιορκία. Αλλεπάλληλες είναι οι εκρήξεις με τους Ισραηλινούς να συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Δείτε live εικόνα:

Εντείνοντας τις επιθέσεις ο Ισραηλινός στρατός παράλληλα ανακοινώνει πως έχει πάρει τον έλεγχο στις περιοχές μέσα στο Ισραήλ όπου είχαν εισβάλει οι μαχητές της Χαμάς. Σποραδικές μάχες όμως συνεχίζονται, ενώ σε Ασντόντ, Άσκελον και άλλες περιοχές συνεχίζονται οι επιθέσεις της Χαμάς με ρουκέτες…

Τελεσίγραφο της Χαμάς: «Θα εκτελούμε τους Ισραηλινούς πολίτες σε κοινή θέα στα social για κάθε βομβαρδισμό στη Γάζα»

Αν γίνουν επιθέσεις εναντίον αμάχων αρχίζουμε εκτελέσεις αιχμαλώτων» προειδοποιεί η Χαμάς εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), όπως μετέδωσε το Al Jazeera πριν από λίγο.

«Οποιαδήποτε στόχευση αθώων πολιτών χωρίς προειδοποίηση θα αντιμετωπιστεί δυστυχώς με την εκτέλεση ενός από τους αιχμαλώτους που βρίσκονται υπό κράτηση και θα αναγκαστούμε να μεταδώσουμε αυτήν την εκτέλεση», δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ της Χαμάς.

«Λυπούμαστε για αυτήν την απόφαση, αλλά θεωρούμε τον Σιωνιστή εχθρό και την ηγεσία τους υπεύθύνη για αυτό», είπε.

?? A spokesman for Hamas terrorists Abu Obeida issued a statement promising that "any shelling of our people without warning will be met with the execution of a hostage, and we will broadcast this execution with video and audio." pic.twitter.com/bSlHvOTcFD