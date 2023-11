Πόλεμος στο Ισραήλ: Eπιβεβαιώθηκε ο θάνατος 74χρονης ακτιβίστριας για την ειρήνη, 39 ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς

«Τραγική είδηση: Η Βίβιαν Σίλβερ, η Καναδοϊσραηλινή ακτιβίστρια για την ειρήνη που προηγουμένως θεωρούνταν όμηρος, επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρή, δολοφονήθηκε από την Χαμάς στο Κιμπούτς Μπέρι», ανακοίνωσε η γενική πρόξενος του Ισραήλ Ιντίτ Σαμίρ στο κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter).

«Ο Καναδάς θρηνεί για τον χαμό της», έγραψε επίσης στο X η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί, χαρακτηρίζοντας την Βίβιαν Σίλβερ «μια περήφανη Καναδοϊσραηλινή που έκανε εκστρατεία όλη της τη ζωή για την ειρήνη».

Ο γιος της Σίλβερ, ο 35χρονος Γιόναταν Ζάιγκεν, που ζει στο Τελ Αβίβ, είχε πει λίγες μέρες μετά την επίθεση ότι μιλούσε στο τηλέφωνο μαζί της κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κιμπούτς.

We are devastated to share that the body of Canadian-Israeli Vivian Silver, one of the victims of the October 7th massacre was found.

Vivian (74) was an Israeli peace activist and leader of Women Waging Peace.

She spent years driving Gazans in need of medical care to Israeli… pic.twitter.com/dl84JHy8un