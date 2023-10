Πόλεμος στο Ισραήλ: «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά» - Δριμεία επίθεση των Ισραηλινών στη Γάζα - Οι Παλαιστίνιοι ρίχνουν τα κιγκλιδώματα - ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικότερα, τουλάχιστον 100 είναι ο μέχρι στιγμής αριθμός των Ισραηλινών νεκρών, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 50 Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από ενόπλους της Χαμάς στο κιμπούτς Μπίρι κοντά στο σύνορο με τη Γάζα. Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Από την άλλη, αξιωματούχοι Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Επίσης, 1.610 άτομα έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Το υπουργείο δεν παρείχε ανάλυση σχετικά με το πού σημειώθηκαν οι θάνατοι και εάν στους θανάτους περιλαμβάνονται μαχητές της Χαμάς ή πολίτες στη Γάζα.

This is guerrilla warfare on the streets of southern Israel. The images are chilling. Many dead, and many hostages taken. Israel seems to have been taken completely off guard. It is a full fledge war. #Israel#Gazapic.twitter.com/FP3tw9tld5