Πόλεμος στο Ισραήλ: Κυβερνητικός αξιωματούχος εγκαταλείπει το studio όταν ηχούν οι σειρήνες - ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικότερα, ο Eylon Levy έδινε συνέντευξη στην παρουσιάστρια Jayne Secker του Sky News, έξω από το Τελ Αβίβ, όταν ήχησαν οι σειρήνες. Αμέσως ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης εγκατέλειψε τον χώρο, κατευθυνόμενος σε κάποιο καταφύγιο.

«Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε στη μέση εκτόξευσης ρουκετών τώρα και πρέπει να εκκενώσω το στούντιο».

Πριοτού ακουστεί ο προειδοποιητικός συναγερμός, ο κ. Levy μιλούσε για τον στόχο του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας ότι έχει ξεκαθαρίσει πως «σκοπεύει να καταστρέψει τη Χαμάς».

??Just telling @SkyNews that Israel will destroy Hamas so it can no longer harm our citizens, when suddenly a rocket siren forced me to evacuate the studio.

We will tolerate this terrorist threat no longer. pic.twitter.com/UVcEwbp7ai