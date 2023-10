Πόλεμος στο Ισραήλ: Νύχτα τρόμου – Τα «Σιδερένια Σπαθιά» εναντίον της «Πλημμύρας του Άλ Ακτσά»- Ξεκίνησε η Ισραηλινή χερσαία εισβολή

«Αν είχαμε την παραμικρή πληροφόρηση, θα είχαμε πάρει τα μέτρα για να αντεπιτεθούμε. Θα ήμασταν έτοιμοι. Συνεπώς, πρέπει να υπήρξε μια αποτυχία σε επίπεδο πληροφοριών, δεν το κρύβω. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δώσει μια ουσιαστική απάντηση σε αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

«Μετά από αυτόν τον αιφνιδιασμό, δεν ήμασταν επαρκώς προετοιμασμένοι, μπορούμε ακόμη να πούμε ότι ήμασταν ελάχιστα προετοιμασμένοι», πρόσθεσε στο Europe 1 αναφερόμενος στην αιφνιδιαστική χερσαία επίθεση της Χαμάς εντός της ισραηλινής επικράτειας.

«Θα πρέπει να ληφθούν μαθήματα», τόνισε ο Μόραβ, καθώς οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας είναι γνωστές για την αποτελεσματικότητά τους. «Στόχος είναι αυτό να μην επαναληφθεί», συμπλήρωσε.

Η σημερινή επίθεση κατά του Ισραήλ αποτελεί το πιο σοβαρό επεισόδιο, ξεπερνά ακόμα και το πιο πρόσφατο που σημειώθηκε για 10 ημέρες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας, κυριολεκτικά αιφνιδίασε το Ισραήλ αλλά και την παγκόσμια κοινότητα.

Tel Aviv under attack now. #Israel #IStandWithIsrael pic.twitter.com/iRCheVVzN2

Ο αιματηρός απολογισμός αυξάνεται συνεχώς. Οι νεκροί Ισραηλινοί είναι τουλάχιστον 200 ενώ το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Παράλληλα 1.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας, δηλώνοντας «είμαστε σε πόλεμο» ενώ ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς σημείωσε ότι «ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής».

Τα «Σιδερένια Σπαθιά εναντίον της Πλημμύρας του Αλ Ακτσά»

Το Ισραήλ ανακοινώνει τη χερσαία εισβολή στη Γάζα, ενώ με πυραύλους ισοπεδώνει τα κτίρια της. Την ίδια ώρα η Χαμάς εκτοξεύει κατά χιλιάδες πυραύλους στο Τελ Αβίβ.

Η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι «Θα μπούμε στον πόλεμο αν γίνει ισραηλινή χερσαία επιχείρηση» με τον κίνδυνο της γενικής ανάφλεξης σε όλη τη Μέση Ανατολή να θεωρείται βέβαιος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η αιγυπτιακή κυβέρνηση ενημέρωσε το Ισραήλ ότι η Χεζμπολάχ τους έχει ειδοποιήσει μέσω Back-Channels, ότι θα συμμετάσχουν στον πόλεμο εάν η Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη αποφασίσει να εξαπολύσει χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε τους ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον Γιαΐρ Λαπίντ και τον Μπένι Γκαντς να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα Λικούντ, καθώς η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ κλείνει τη στρόφιγγα στην Παλαιστίνη αφού διακόπτει την ηλεκτροδότηση και το νερό που τους παρείχε.

Στο μεταξύ συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για το Παλαιστινιακό ζήτημα αύριο Κυριακή, μετά την κλιμάκωση ΤΩΝ συγκρούσεων, ανακοίνωσαν σήμερα το απόγευμα τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Βραζιλία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του ΣΑ αυτό τον μήνα είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι θα ζητήσει μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ισραηλινοί πολίτες βρίσκονται στα σπίτια τους με τα όπλα στους κροτάφους τους από μαχητές της Χαμάς, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των πολιτών και των στρατιωτικών που έχουν απαχθεί. Έως τώρα ο επίσημος αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ είναι 200.

Hamas cowards take Israeli women and children hostage.

They have no honor and know only hate.

We celebrate life, they celebrate death.#Israelpic.twitter.com/A0eFJmWaB4