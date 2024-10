Πόλεμος στο Σουδάν: Ρωσικό μεταγωγικό πιθανόν καταρρίφθηκε στο Νταρφούρ - Βίντεο

Τα αεροσκάφη του τύπου έχουν γενικά πενταμελές πλήρωμα. Το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε πως ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του μεταγωγικού ήταν τουλάχιστον δυο Ρώσοι.

Η πρεσβεία της Ρωσίας σημείωσε πως το Ιλιούσιν ενδέχεται να καταρρίφθηκε από παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που πολεμούν με τον στρατό του Σουδάν για πάνω από ενάμισι χρόνο.

?? A cargo plane was mistakenly shot down in Darfur, western Sudan.

Aircraft was Registered as EX-76011. pic.twitter.com/5ydpLEE8nS