«Πόλεμος της Αναγέννησης»: Η μάχη του Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα ένα χρόνο μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς

Ο πόλεμος που εξαπέλυσε πέρσι το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς ως απάντηση στην πρωτοφανή επίθεση των μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ, έφερε το όνομα της στρατιωτικής εκστρατείας «Σιδερένια ξίφη».

Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που έγινε με αφορμή την πρώτη επέτειο των σφαγών της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου είπε: «Αυτός είναι ο πόλεμος της ύπαρξής μας, ο «Πόλεμος της Αναγέννησης». Έτσι θα ήθελα να ονομάσουμε επίσημα τον πόλεμο».

«Η αντεπίθεσή μας εναντίον των εχθρών μας στον άξονα του κακού του Ιράν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας και να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Θα τερματίσουμε τον πόλεμο όταν ολοκληρώσουμε όλους τους στόχους που θέσαμε: να ανατρέψουμε τη διαβολική κυριαρχία της Χαμάς, να φέρουμε όλους τους ομήρους μας πίσω - τόσο τους νεκρούς όσο και τους ζωντανούς - αποτρέποντας κάθε μελλοντική απειλή από τη Γάζα για το Ισραήλ και την επιστροφή των κατοίκων μας στο νότο και τον βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Στη συνάντηση, ο Νετανιάχου άναψε ένα κερί μνήμης προς τιμήν των θυμάτων και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Μετά την απαγγελία ψαλμών και την προσευχή για τους στρατιώτες του IDF και τους ομήρους, οι υπουργοί είδαν πλάνα από τις φρικαλεότητες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων εξέδωσε μια ανακοίνωση αντιδρώντας: «Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον πρωθυπουργό ότι δεν μπορεί να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία αναγέννηση χωρίς την επιστροφή όλων των ομήρων».

Ο στρατός απέκλεισε την πρόσβαση σε ορισμένες στρατιωτικές ζώνες κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι αποκλείει την πρόσβαση για τους πολίτες γύρω από ορισμένες κωμοπόλεις στα βορειοδυτικά, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κλειστές στρατιωτικές ζώνες κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο θα περιλαμβάνουν τις πόλεις Σλόμι, Ρος Χανίκρα, Χανίτα, Άραμπ αλ Αρμάμσε και Ανταμίτ.

Πολλές περιοχές του βόρειου Ισραήλ έχουν εκκενωθεί λόγω των ρουκετών που εκτοξεύει η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Νωρίτερα πάντως ο στρατός ανέφερε ότι χαλαρώνει εν μέρει ορισμένους περιορισμούς για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις περιοχές αυτές θα μπορούν να συνεχιστούν εφόσον τα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται δίπλα σε καταφύγια ή σε άλλες ασφαλείς αίθουσες.

IDF: Ετοιμάζεται να πλήξει τα παράλια του νότιου Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι ετοιμάζεται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ στην «παράκτια ζώνη» του νοτίου Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους να μην πηγαίνουν στις παραλίες ή στη θάλασσα της περιοχής αυτής.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «θα πλήξουν σύντομα τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στην παράκτια ζώνη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού για τον αραβόφωνο πληθυσμό, ο Αβισάι Αντράε, σε ανάρτησή του στο Telegram.

