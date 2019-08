Πολίτες συνέλαβαν δράστη με μαχαίρι στο Σίδνεϊ - Νεκρή 21χρονη και μια τραυματίας

Όμως δεν φαίνεται πως έδρασε για λογαριασμό κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης ενώ η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Σε τελική ανάλυση είναι ένα φρικτό έγκλημα και θα πρέπει να πληρώσει γι' αυτό», είπε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός επίτροπος της Νέας Νότιας Ουαλίας Μικ Φούλερ.

We were just coming across the guy with a knife on the street. Apparently he had some blood on his shirt. We all are safe in the car. #breaking

Μια 21χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κτίριο διαμερισμάτων και μια δεύτερη γυναίκα, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη από μαχαίρι στην πλάτη. Η κατάστασή της είναι σταθερή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί δεν έκαναν γνωστό πώς σκοτώθηκε η πρώτη γυναίκα, όμως είπαν πως ο άνδρας ευθύνεται και για τις δύο επιθέσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες σε μια κατοικία σε απόσταση 32 χιλιομέτρων δυτικά της πόλης, όπου ζούσε ο νεαρός μαζί με τους γονείς του.

So insane! A random dude just started stabbing people in the city right outside where we were having lunch. I saw people running so I ran towards him with a few other guys.

He ran all the way back to near my work where a lot of others had cornered him for the police! #sydneypic.twitter.com/SQvqfDRz88