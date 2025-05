Politico: Επιστολή των ΗΠΑ στην Κομισιόν για τους δασμούς - Real.gr

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να γίνει διαπραγμάτευση.

Τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες αποκάλυψαν στο Politico ότι οι ΗΠΑ έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια πρώτη ένδειξη ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση για τον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο. Η συγκεκριμένη επιστολή αποτελεί αντίδραση σε έναν κατάλογο πιθανών παραχωρήσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει κατ’ ιδίαν ότι είναι έτοιμη να προσφέρει, δήλωσαν οι διπλωμάτες.

«Το ζήτημα ήταν η έλλειψη καθοδήγησης από την αμερικανική πλευρά, η οποία πάντα απαιτούσε μια προσφορά από την πλευρά της ΕΕ για να διαπραγματευτεί», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Η επιστολή έρχεται αφού η Κομισιόν παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα έναν κατάλογο πιθανών παραχωρήσεων – συμπεριλαμβανομένης της κανονιστικής χαλάρωσης και των κοινών προσπαθειών για τον περιορισμό της κινεζικής υπερπαραγωγής. Απογοητευμένη από την έλλειψη δέσμευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 95 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Τραμπ επέβαλε βασικό δασμό 10% στις αρχές Απριλίου, μαζί με εισφορές 25% στα αυτοκίνητα και τα μέταλλα.

Εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία έως τις αρχές Ιουλίου, θα τεθεί σε εφαρμογή ένας υψηλότερος δασμός 20%, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να εξισορροπήσει το διατλαντικό εμπορικό έλλειμμα, για το οποίο κατηγορεί ευθέως την ΕΕ.

The United States has sent a letter to the European Commission in a first sign it is willing to engage in a negotiated deal with the bloc in their trade war, four EU diplomats told POLITICO. https://t.co/w3RwphyLly

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 14, 2025